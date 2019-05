Zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj ka takuar të shtunën nuncin apostolik të Vatikanit për Kosovë, Monsinjor Jean-Marie, me të cilin kanë diskutuar për marrëdhëniet bilaterale mes Kosovës dhe Vatikanit.

Ai në një postim në “Twitter”, ka shkruar se Vatikani ka qenë gjithmonë mbështetës i madh i pavarësisë së Kosvës, ndërkaq theksoi se tani kur Kosova është në përmbyllje të shtetndërtimit, njohja nga Vatikani është e domosdoshme.

Excellent discussion with Apostolic Nuncio for #Kosovo, S. E. Mons. Jean-Marie. #Vatican has been a big supporter of Kosovo’s independence, and as we approach the final phase of statebuilding, recognition from the Holy See is imperative. 🇽🇰 🇻🇦 pic.twitter.com/kt7kcn5JgG

