Shumë gjëra i janë përshkruar karakterit tonë, mirëpo edhe të yjeve

Një ndër karakteret krejtësisht e sigurt është edhe besnikëria në lidhjet dashurore.

Demi

Demat mund të lavdërohen me faktin që janë me siguri shenjat më besnike të horoskopit dhe do të bëjnë çdo gjë që dashuria e tyre të zgjasë përgjithmonë.

Gaforrja

Gjendet menjëherë në vendin e dytë, mirëpo janë të vetëdijshëm edhe ata edhe të gjithë rreth tyre që kënaqen në flirte të herëpashershme, tërësisht të padjallëzuar. Mirëpo, cilët meshkuj mbajnë titullin e më të pabesëve? Zbuloni në vazhdim.

Dashi

Pjesëtarët e kësaj shenje të horoskopit për nga natyra janë gjuetarë. Madje edhe nëse dashurohen, vështirë qëndrojnë besnikë sepse, gjithmonë, së paku në vetëdije, gjurmojnë për dashuri dhe aventurë të re. Flirti u është disiplina e parapëlqyer “sportive”.

Binjakët

Binjakët ndonjëherë janë dyfytyrësh dhe hakmarrës prandaj janë të aftë të hyjnë në aventurë dashurore vetëm për t’i bërë të tjerët xhelozë dhe për t’u treguar atyre që janë tundues të lindur.

Shigjetari

Pjesëtarët e kësaj shenje të horoskopit nuk do të lëshojnë asnjë rast për joshje, prandaj nuk është për t’u çuditur që shpesh ndërrojnë partneret dhe kryesisht nuk dinë si t’i qëndrojnë besnikë një femre.