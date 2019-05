Dashi

Të lindurit e kësaj shenje shumë shpejt do të kuptojnë se komplekset me të cilat keni luftuar prej vitesh, janë të kota.

Kalojeni ditën ashtu sikurse ju dëshironi dhe jo siç dëshirojnë të tjerët. Megjithatë, mos harroni kufirin mes lirisë dhe “çmendurisë”.

Demi

Merrini gjërat me qetësi dhe mos nxitoni pasi mund të merrni vendime të gabuara. Në përgjithësi do të jetë një ditë pa telashe.

Në mbrëmje mund të keni dëshirë të ushtroni një prej hobeve tuaja. Ndjehuni të lirë dhe veproni si të dëshironi.

Binjakët

Sot do të përjetoni emocione të veçanta. Tregohuni të zgjuar dhe mos dëgjoni vetëm veten, por edhe ata që nuk janë dakord me ju.

Gjithashtu, mos bëni shpenzime të pamenduara, pasi përpara keni diçka mjaft të rëndësishme.

Gaforrja

Mos u bëni shumë kursimtar. Gjithçka do të jetë në rregull nëse lëshoni dorën herë pas here. Mbani nën kontroll buxhetin, por mos ia mohoni vetes disa kënaqësi.

Dikush mund t’ju bëjë fillimisht komplimenta dhe më pas mund t’ju kërkojë diçka që nuk do të jetë e përshtatshme për ju.

Luani

Sot do të keni dëshirë që pas pune të qëndroni në shtëpi me familjen dhe të kaloni sa më shumë kohë me ta.

Ata që janë në një lidhje do të kalojnë një ditë mjaft të këndshme nën praninë e partnerit/partneres. Rekomandohet që nëse keni ndërmend të merrni një vendim të rëndësishëm për lidhjen tuaj, është dita e duhur për ta bërë atë.

Virgjëresha

Të lindurit e kësaj shenje do të kenë një dëshirë të madhe për të ndihmuar të tjerët gjatë ditës së sotme.

Përpiquni t’ia përcillni edhe të tjerëve këtë energji për të dhënë më shpesh ndihmë. Do të kaloni një mbrëmje të qetë dhe rekomandohet të kaloni kohë në natyrë.

Peshorja

Përpiquni të kujtoni të gjitha datat e rëndësishme për familjen tuaj, pasi ekziston mundësia që të harroni një event mjaft domethënës për ju.

Gjithashtu, mos harroni të zgjidhni fjalët me shumë kujdes teksa bisedoni me dikë. Nëse do t’i mbani mend këto këshilla, gjithçka do të kalojë lehtësisht.

Romanca do të lulëzojë si për beqarët ashtu edhe për ata që janë në një lidhje.

Akrepi

Lejoni të afërmit tuaj të bëjnë zgjedhjet e tyre. Mund t’ju jepni këshilla, por nuk mund të ndryshoni zgjedhjet e tyre.

Kjo e shtunë është dita e duhur për të zgjidhur një mosmarrëveshje në shtëpi. Nuk është momenti për të nisur një marrëdhënie të re dashurie.

Shigjetari

Shigjetarët ka gjasa të ndihen të lodhur. Do t’ju duhet të bëni disa punë jo të lehta në shtëpi ose të ndihmoni një të afërt.

Këtë mbrëmje përpiquni ta shpenzoni me miqtë tuaj. Ka gjasa që dikush të shfaqë interes ndaj jush.

Bricjapi

Planet për këtë të shtunë mund të mos shkojnë ashtu sikurse e kishit parashikuar. Megjithatë, merrini gjërat me qetësi, pasi gjithçka do të zgjidhet shumë shpejt.

Edhe pse do të gjendeni në mes të këtij kaosi, mos harroni premtimet që keni bërë.

Ujori

Mund të përballeni me telashe për shkak të një konflikti që nisi me një të afërm më parë gjatë kësaj jave.

Është e rëndësishme që të gjeni një mënyrë për të drejtuar fokusin diku tjetër para se të irritoheni. Përqendrohuni tek planet për të ardhmen.

Peshqit

Mendohuni mirë para se të veproni dhe përmbahuni buxhetit sa më shumë të mundeni.

Është shumë e rëndësishme të relaksoheni për të rifituar energjitë e humbura gjatë javës.

Bëni kujdes me regjimin ushqimor.