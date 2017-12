Historia që po habit botën, nëna e 9 fëmijëve: E dua…

Dashuria, edhe kur është virtuale, na bën të bëjmë gjëra nga më të habitshmet.

Një britanik tha se ka mbetur i shkatërruar pasi gruaja e la atë dhe nëntë fëmijët e tyre për të dashurin afrikan, të cilin e njohu në FB.

Andy Hepworth tha se mbeti zemërthyer pasi bashkëshortja e tij, Heidi tashmë jeton me të dashurin e ri.

Andy, 44 vjeç, thotë: “Është kriza e moshës së mesme. Ajo nisi të shkonte në palestër, të bënte tatuazhe, vishte fustane dhe bënte solar. Ajo ishte një mama e mirë dhe e dashur, por tani duket sikur një alien i ka pushtuar trupin”.

“I kanë bërë lavazh truri”.

Heidi nuk kishte qenë kurrë më parë jashtë deri kur fluturoi për në Gambia, që të takohej me të dashurin e ri.

Një fqinj, duke pasur frikë për tre fëmijët më të vegjël, 6, 9 dhe 11 vjeç, lajmëroi policinë.

Tani policia thotë se fëmijët po qëndrojnë me motrën e madhe të Heidi-t.

Por vetë Heidi, 44 vjeç, thotë se është e dashuruar me Salieu Jallow, që është 12 vjet më i vogël.

Duke folur për “The Sun”, ajo shprehet se nuk i vjen keq për vendimin e saj.

“Nuk jam një prind i keq,” tha ajo.

“Ishte e vështirë që të lija fëmijët, por ata nuk mund të vinin me mua, kështu që nuk kisha zgjidhje tjetër”.

“Flisja me fëmijët çdo natë. Dukeshin të lumtur dhe mirë. Ata flisnin edhe me Salieu dhe u ka hyrë në zemër”.

“Njerëzit thonë se nuk jam menduar dy herë kur ndërmora këtë veprim. Por nuk ndjej keqardhje që kam ndjekur zemrën time. Isha e palumtur për shumë kohë dhe tani mendoj se kam gjetur dikë, me të cilin dua të kaloj pjesën e mbetur të jetës”.

“Ne jemi të dashuruar dhe asgjë nuk na ndalon që të martohemi”.

“Kur zbrita në aeroport dhe e pashtë trupin e tij prej atleti, vrapova dhe i dhashë një përqafim të madh”.

“Ishte gjithçka kisha ëndërruar. Ai ishte i gjatë dhe i pashëm. Kisha rënë në dashuri”.

“Fjetëm së bashku në të njëjtin krevat, por nuk bëmë seks sepse ai është një mysliman strikt dhe seksi është i ndaluar përpara martesës”.

“Ai nuk më do mua vetëm për një pasaportë britanike, ai është i lumtur në Gambia. Ai ra në dashuri me mua, jo me idenë që do largohet nga vendi i tij”.