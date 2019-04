Janë plotë tetë motra Mustafa, të cilat bashkë sollën dhe këngën më të re të tyre, ku në klip kishin edhe nënën e tyre një zonjë e vërtetë, shkruan “InfoKosova”.

Motrat Mustafa në publik njihen më shumë Sahidja dhe Safetja, por ato kanë dhe 6 motra tjera të cilat këndojnë.

Motrat Mustafa treguan në një intervistë televizive se dikur edhe nëna e tyre kishte kënduar kur kishte qenë e re, prandaj dhe ia kishin mundësuar që të këndoj dhe tani në pleqëri.

Por, në një intervistë tjetër televizive motrat Mustafa Safetja e Sahidja treguan se nëna e tyre ishte një vajzë që nuk kishte motra, pastaj kur u martua nuk kishte as kunata, madje as në familjen e burrit nuk kishte vajza tjera.

E ajo kishte menduar që nuk do të bëj as vet vajza, por fati deshi dhe Zoti e bekoi zonjën Mustafa me plotë tetë vajza.

Tanimë si duket asaj iu ka plotësuar dëshira që të ketë vajza, dhe jo vetëm një por 8 të bukura dhe si princesha ashtu siç edhe e quajnë ato vetën në këtë këngë që e kanë bërë me nënën e tyre./InfoKosova/