Hetuesi Ilaz Shkodra është suspenduar deri në përfundim të procedurës hetimore.

Përmes shantazhit, dyshohet se e detyroj një mërgimtare që t’i dërgoj mijëra euro nga Zvicra.

Sipas Prokurorisë së Gjilanit kjo u realizua nga zyrtari policor Ilaz Shkodra që nga muaji qershor i vitit 2016 e deri më 14 maj 2018, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, përmes telefonit dhe fizikisht.

Zyrtari policor në vazhdimësi ka shantazhuar të dëmtuarën A.S, duke kërkuar nga ajo që t’i siguronte para, ose në të kundërtën ai do t’ia dërgonte familjarëve të saj fotografitë dhe video-incizimet intime.

T7 ka siguruar procesverbalin e të dyshuarit.

Ky tregon para hetueseve se si ishte njoftuar me mërgimtaren nga diaspora.

“Është paraqitë në Polici si vjedhje e rëndë dhe unë kam dalë në vendin e ngjarjes si hetues, me një koleg të forenzikës. D

iku në pranverë të vitit 2016, së pari unë, ose një koleg i imi, nuk më kujtohet se cili e kemi thirrë, kemi biseduar në telefon dhe të nesërmen jemi takuar në shtëpinë e saj.

Ajo para neve i ka paraqitë dyshimet e saj se ajo dyshon në atë mbikëqyrësen e shtëpisë së saj”.

Hetuesi nga Gjilani e kishte ruajtur kontaktin me të dëmtuarën dhe kishte filluar një lidhje dashuria me të dhe kishin kryer edhe marrëdhënje sekssuale.

“Po, ne kemi kryer marrëdhënje sekssuale, por me dëshirën e saj dhe nuk e kam incizuar për herën e parë. Incizimi është bërë shumë më vonë.

Kemi incizuar por me dëshirën e saj, pasi ajo ka kërkuar që unë ti mbaj dhe kur të m’i kërkojë unë t’ia dërgoj. E kam fotografuar shpesh, ajo ka pasë dëshirë të dalë e zhveshur”.

Shkodra e pranon që i kishte dërguar rrethë pesë mijë euro e dashura e tij nga diaspora, por e mohon që për këtë e kishte shantazhuar.

“Shumicën e rasteve ka qenë kërkesë dhe dëshirë e saj, por ka pasë raste kur në datën dhe kohën që ajo ka thënë të m’i dërgojë, nuk kanë mbërri ato të holla.

Pastaj ka pasë raste kur unë i kam thënë pse nuk m’i ke dërgu, pse po më rren.

Asniherë nuk i kam dërguar foto ose video, në mënyrë që ta detyroj atë të më dërgojë para”.

Ai po ashtu e mohon se kishte ushtuar dhunë ndaj të dëmtuarës, derisa thotë se e dashura nga diaspora e kishte kërcënuar se do t’ia shkatërronte familjen.

Jam takuar me A.S. dhe kemi shkuar në një motel. Duke u kthy i kam thënë që nuk po na shkon më dhe ajo më ka thënë: ki me më njoftë mu, kam me të çu në burg. Ia kam hapë derën dhe i kam thënë: dil prej kerrit. Po, ajo ka qenë me familjen time dhe ndërkohë e ka thirrë bashkëshorten time dhe e ka kërcënuar se ka me ia shkatërru familjen dhe, po ashtu, të njëjtat fjalë ia ka thënë edhe çikës.

Hetuesi Ilaz Shkodra është suspenduar deri në përfundim të procedurës hetimore dhe i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh.