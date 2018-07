“Hëna e përgjakshme” do të vijë në korrik dhe do të shkaktojë errësimin më të gjatë në shekullin 21, thonë shkencëtarët

Nga ana tjetër thuhet se Marsi do të duket më i shndritshëm se më parë më 27 korrik, pasi do të gjendet në afërsi më të madhe me Tokën në 15 vjetët e fundit.

Hëna do të ndodhet në njërën nga pikat më të largëta të Tokës, që do të thotë se hija e saj do të jetë më e madhe se sa errësimet e zakonshme.

Errësimi do të shihet më së miri nga Evropa Juglindore dhe do të zgjasë një orë e 43 minuta.