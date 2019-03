Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri ka thënë që mbrëmë nuk është takuar me askënd dhe nuk ka pasur asnjë darkë me Sami Lushtakun, Sylejman Selimin e Ukë Rugovën.

Haziri përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se është jashtë Kosovës, dhe që fotografia e shpërndarë në rrjetet sociale nuk është e kohës.

Ai ka thënë që gara e LDK-së do ta ruaj unitetin, demokracinë dhe do ta forcojë partinë.

Reagimi i plotë i Lutfi Hazirit:

Mirëmëngjes. Po lexoj e po shoh foto në disa portale për gjoja një darkë mbrëmë në Gjilan. Unë jam në udhëtim jashtë shtetit për motive familjare.

Me vjen keq për nivelin e tillë të lajmeve. Nuk ka as të vërtetë e as nuk është e kohës. Lutem qe te kenë fuqinë e ta përgënjeshtrojnë këtë lajm të rrejshëm.

Gara e LDK do ta ruaj unitetin, demokracinë dhe do ta forcojë LDK. Nuk mundeni me na thy.

Frika e dikujtë që po përçohet me lajme të rrejshme është e shitur nga disa qe i frikohen unitetit të LDK!.