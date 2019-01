Deputeti nga radhët e LDK-së, Lumir Abdixhiku ka deklaruar se mllefi që disa po shfaqin ndaj LDK-së, lidershipit, anëtarësisë e aktivistave të tyre, është tregues i frikës.

Qeverinë njëmend s’mund ta këshillojmë.

Sepse zanatin e tyre s’e dimë.

– Për me i humbë 16,000 vende pune në vit e me mbushë Kosovën kazino – nuk dimë.

– Për me i falë 54 milionë euro Bektelit pa asnjë vlerësim, por mos me e dënu kur ajo vonon punimet – nuk dimë.

– Me ua fshi bizneseve të ujit 52 milion euro tatime pa asnjë kriter veçse “na u ka tekë” – nuk dimë.

– Me e mbushë kabinetin me 400 ministra, zëvendësministra e këshilltarë; nga të cilët plot nën aktakuzë e nëpër gjykatë – nuk dimë.

– Me shti me armë, me u sillë si kapadai qeveritarë, e në fund me thënë punë e madhe që e shkelim ligjin – nuk dimë.

– Me i ulë investimet e jashtme nga 400 milionë në vetëm 100, rekord i ulët historik – nuk dimë.

– Me dënu polic që hetojnë pushtetarë, e me promovu politikanë të zënë në hajni – nuk dimë

– Me dështu në liberalizim, në secilin anëtarësim e me prodhu tërheqje njohjesh, 8 sosh – nuk dimë.

Këtu jeni të pakonkurrencë. Këtu s’mund t’iu ndihmojmë ne.

Tashti, mllefi që shfaqni ndaj LDK-së, lidershipit, anëtarësisë e aktivistave tanë është tregues i frikës që iu ka kapë.

Spo mund ta duroni një fakt; herë njëra e herë tjetra parti në pushtet.

LDK po vjen.

Po vjen shpejtë, fortë e qartë. Dëshirat tuaja për ndarje, përçarje e rënie të LDK-së kanë marrë fund.

Me të marrin fund dhe të gjitha politikat e mbrapshta të kapjes në këtë vend.