Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj ka thënë se sot 21 vite më parë është një familje e tërë që Kosova ta gëzojë lirinë.

Haradinaj ka thënë se komandanti, Adem Jashari na ka dhënë leksion se vetëm një popull që është i gatshëm ta mbroj vendim me çmimin e jetës e ka të ardhmen e sigurt.

“Thelbi i lirisë sonë deputetët e zgjedhur të vendit i thanë po një projekti nacional që vjen në formë euroatlantike dhe ka qëllim paqen dhe i dedikohet paqes, shërbimi në forcën e Kosovës do të jetë privilegj.

Sot këtu ritakohen të gjithë brezat e paqes”, ka deklaruar Haradinaj.

Ai ka theksuar se Ushtria e Kosovës nuk do të përdoret kundër popullit as në jug e as në veri.

“Ushtria e Kosovës bjen paqe dhe nuk do përdorët kundër popullit të Kosovës as në jug as në veri.

Së bashku me partnerët tanë strategjik do ta bëjmë Kosovën ashtu siç deshën e çlirimtarët.

Lavdi komandantit legjendar Adem Jashari dhe të gjithë të rënëve që i kujtojmë sot”, ka përfunduar Haradinaj.

Këto deklarata, kryeministri i bëri gjatë ceremonisë ushtarake të FSK-së për nder të 21 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në kujtim të Komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. /Lajmi.net/