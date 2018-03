Haradinaj: Nuk e kam në plan të jap dorëheqje

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj tha sot se nuk e ka ndërmend të japë dorëheqje pas paralajmërimit të Listës serbe se do të dalë nga Qeveria e Kosovës.

Haradinaj tha se nuk e ka në plan të japë dorëheqje, ndërsa sipas tij, ata që e kanë në plan me përkrahë punën e qeverisë iu shprehë partneritet.

“Parlamenti është i përbërë prej shumë grupeve parlamentare… kemi pas partneritet të mirëfilltë me ta.. Veprimi i djeshëm s’ka qenë kundër serbëve në Kosovë, as kundër ndonjë zyrtari të Serbisë, me përjashtim të atyre që kanë thyer rregullat”, tha Haradinaj.

“Dorëheqja se kam plan me dhanë. Punën e kam plan me vazhdu seriozisht.. ata që e kanë plan me përkahë punën e qeverisë iu shprehu partneritet”, tha ai.

Sipas tij, nëse veprimi i djeshëm i Policisë në veri nuk ishte çështje e demonstrimit të forcës, por çështje e zbatimit të ligjit.