Vajza bionde me sy blu u bë e famshme nga emisioni “Xing me Ermalin”, shkruan “InfoKosova”.

Kejvina në formatin e emisionit te Ermalit bënte pyetje privokative për të ftuarit, por ka disa javë u përshëndet me stafin, ku do vazhdon me projekte më të mëdha në Itali.

Ajo shihet se është në lëvizje gjatē gjithë kohës, sa në Zvicër dhe sa në Itali, por ende nuk ka bërë me dije se çfarë më saktē do jetë ai projekt.

Ajo çka mund të vërejmë nga imazhet që sjell, se ndjek hapat e modeles Oriola Marashit, janë disa detaje shumë të ngjashme, peshqiri në kokë , cigarja, syzat dhe veshjet intime. /InfoKosova/.