Drejtuesi i shoqatës humanitare “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati ka njoftuar se kanë nisur ndërtimin e 12 shtëpive për familjet në nevojë në Komunën e Pejës.

Kastrati ka bërë të ditur se ka vizituar familjet nevojtare në Komunën e Pejës, ku edhe ua ka kumtuar lajmin se do të bëhen me shtëpi të reja.

Kastrati ka njoftuar se gjatë muajit të Ramazanit, do të nisin ndërtimin e 100 shtëpive për familjet në nevojë.

Postimi i tij i plotë:

12 shtepi te reja ne Peje

Halle e derte te ndryshme por lotet ishin te perbashket

Para disa javesh kemi nenshkruar memorandum bashkepunimi me komunen e Pejes per ndertimin e 12 shtepive te reja per familjet nevojtare

Sot ne i nisem 12 shtepi per 12 familje nevojtare ne komunen e Pejes, bashke me ne ne vizitat tona neper familjet qe ju dhame lajmin se po behen me shtepi te reja ishee edhe shefi i kabinetit te kryetarit te Pejes z. Durim Shermeti

Diteve ne vazhdim do ti nisim edhe tre shtepi tjera ne komunen e Pejes

Bamires Zoti ju shperblefte