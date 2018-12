Komisionari për Zgjerim në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn, pas takimit më presidentin serb, Aleksandër Vuçiq, ka folur rreth vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës.

Ai ka thënë se vendimi i Kosovës për vendosjen e taksës 100 për qind ndaj produkteve serbe dhe atyre të Bosnjës dhe Hercegovinës pengon bashkëpunimin rajonal.

“Takim i mirë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq në Beograd, ku diskutuam për vendimin e Kosovës për vendosjen futjen e tarifave mbi mallrat nga Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, e cila pengon CEFTA-n dhe bashkëpunimin rajonal. Ne ramë dakord për nevojë urgjente për de-përshkallëzim”, ka shkruar Hahn në Twitter.

Komisioneri Hahn do të vazhdojë vizitën e tij në Kosovë ku do të takohet me krerët më të lartë të vendit. /Lajmi.net/

