Po ju çfarë shenje jeni?

Çdo vithe është e bukur në mënyrën e vet, pa marrë parasysh madhësinë.

Për dallim nga meshkujt, të cilët i kanë të ngjashme, vithet e femrave dallojnë dukshëm.

Po ju zbulojmë tri shenja horoskopi të të cilat yjet (apo nëna natyrë) nuk janë kursyer dhe të cilat me krenari tregojnë prapanicën e tyre.

Akrepi

Akrepi me krenari ecën me këngët e veta perfekt seksi, me bukuri ideale dhe të mrekullueshme, lëkurë të butë dhe si kurorë diamanti me të cilat ekspozon vithet e veta të formësuara për mrekulli.

Femra Akrep ka një energji të jashtëzakonshme që është e pamundur ta injorosh.

Po ashtu, ka edhe disa veti të zjarrta dhe të forta erotike, ndryshe nga të gjitha shenjat e tjera të Zodiakut.

Nëpër damarët e saj rrjedh gjak i nxehtë, që e bën jashtëzakonisht të ndjeshme, kurse në anën e dashurisë dhe seksit, të turpshme ose fatale.

Peshqit

Fëmijët e dimrit të vonuar dhe pranverës së hershme, të fuqishëm dhe seksipilë, figurën e tyre të skalitur në mënyrë përsosur e bartin me stil, ndërkaq me mënyrën e tyre specifike të ecjes dhe qëndrimit vetëm sa hedhin vaj në zjarr.

Zjarrin e gjallë dhe të nxehtë me të cilin janë në gjendje ta shkrijnë edhe zemrën më të ftohtë të mashkullit.

Kur ato hyjnë në lokal, bisedat pushojnë dhe shikimet automatikisht drejtohen te vithet e saj të forta dhe të formësuara në mënyrë të përsosur.

Gaforrja

Këta shpirtra të butë dhe të mrekullueshëm, shpesh emocionale dhe të sinqerta, vërsulen në jetë duke mos ditur çfarë “bombë atomike” kanë prapa,sipas mapo.

Nuk ekziston mashkull të cilit nuk do t’i vlojë gjaku në vena kur të shohë vithet e skalitura në mënyrën më të mrekullueshme.

Kur personat e lindur në këtë shenjë fillojnë t’ju pushtojnë do të dini se çfarë ju ka gjetur.

Do të jeni sikur tinejxher i ndezur i gatshëm për aksion edhe vetëm nëse sado pak mendoni në të.