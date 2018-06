Personat me grupet e gjakut A, B apo AB kanë rrezik më të madh nga sëmundja e zemrës sesa personat me grupin 0 (zero), kanë publikuar shkencëtarët amerikanë.

Sipas shkencëtarëve nga Universiteti i Harvardit, njerëzit me grupin e gjakut 0 (zero) kanë një mbrojtje natyrore nga sëmundjet e ndryshme të zemrës.

Shkencëtarët kanë zbuluar se personat me grupin AB të gjakut, që njëherësh është edhe grupi më i rrallë i gjakut, 23 për qind është më i madh që të pësojnë sulm në zemër në krahasim me të tjerët.

Njerëzit me grupin B të gjakut për 11 për qind, ndërsa ata me grupin A, deri 5 për qind se do të kenë probleme me zemrën.

Shkencëtarët besojnë se grupi 0 i gjakut ka substanca të caktuara në gjak, të cilat ndihmojnë qarkullimin dhe zvogëlojnë mundësinë e shfaqjes së droçkave në gjak, që në mënyrë të drejtpërdrejtë zvogëlon mundësitë e pësimit të sulmit në zemër.

Grupi A i gjakut ndërlidhet me nivelet e larta të kolesterolit të keq në gjak, derisa grupi AB i gjakut është më shumë i ekspozuar ndaj shfaqjes së pezmatimeve, të cilat kanë rol kyç në dëmtimin e artereve.

“Njerëzit nuk mund ta ndryshojnë grupin e gjakut, por mund t’i ndryshojnë shprehitë e jetës nëse kuptojnë se janë në rrezik nga telashet me zemrën”, deklaroi profesori Lu Ki.