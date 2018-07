Naim Shala, kryetar i Këshillit Grevist të Prishtinës, ka thënë se punëtorët e administratës të Gjykatave dhe Prokurorisë së Prishtinës do ta vazhdojnë grevën edhe ditën e nesërme për shkak se nuk është aprovuar kërkesa e tyre.

Ai tha se gjatë ditës së sotme në Gjykatën Themelore në Prishtinë ka qenë e paraparë që të mbaheshin afro 100 seanca gjyqësore por si pasojë e grevës të gjitha këto seanca janë shtyrë për datë të pacaktuar deri në plotësimin e kërkesave të tyre dhe ndërprerjen e grevës së punëtoreve të administratës.

“Në momentin që kemi ndonjë plotësim të ndonjë kërkesë ne jemi të gatshëm automatikisht me e ndërpre grevën, nuk jemi të interesuar ne me vazhdu greva por është punë që nuk varet nga ne”, tha Shala për Kallxo.com.

Kryetar i Këshillit Grevist të Prishtinës tha se këshilli grevist ka vendosur që vetëm lëndët të cilat janë të natyrës së dhunës në familje dhe për ato raste të cilat janë me paraburgim të mbahen seancat gjyqësore por ai paralajmëroi se në qoftë se nuk hasin në mirëkuptim me organet relevante do të ndërprejnë mbajtjen edhe të këtyre seancave.

“Të gjitha rastet që kanë të bëjnë me paraburgim dhe të dhunës në familje në ato do të punohet, deri në një vendim tjetër por unë nuk besoj që do të zgjatë shumë ajo sepse në qoftë se nuk hasim në mirëkuptim me organet relevante ne do të i radikalizojmë dhe do ta ndërprejmë edhe mbajtjen e seancave gjyqësore të paraburgimit dhe dhunës në familje”, tha Naim Shala Kryetar i Këshillit Grevist.

Punëtorët e gjykatave dhe prokurorive të Kosovës kanë nisur sot një grevë të përgjithshme me kërkesën për rritjen e pagave.

Vendimi vjen pak javë pasi qeveria ka marrë një vendim për rritjen e pagave deri në 100 % për anëtarët e kabinetit qeveritar dhe zyrtarë tjerë të lartë qeveritarë.

Me këtë vendim përfitojnë edhe gjykatësit dhe prokurorët e Kosovës meqë ligji në Kosovë përcakton rrogën e një gjyqtari dhe prokurori sa të një ministri.

Për shkak të grevës së administratës, të mërkurën asnjë palë nuk është duke u lënë që të hyjë në gjykatë apo në prokurori.

Punëtorët e sigurimit kanë thënë se nuk e dinë se sa do të zgjasë greva por që momentalisht u është thënë që të mos lënë asnjë palë që të hyjë brenda për shkak së punëtoret e administratës janë në grevë.

Kërkesa e grevistëve është rritja e pagave për 100%, për rreth 2 mijë punëtoret e administratës dhe rregullimi i statusit të tyre.

Si pasojë e grevës së punëtoreve të administratës pati shtyre edhe të seancave gjyqësore të shënjestruara për liberalizim të vizave.

Në mesin e këtyre rasteve ishte edhe rasti ndaj ish-kryetarit të komunës së Lipjanit, Shukri Buja, i cili po akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare.