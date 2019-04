Gresa Behluli është këngëtarja që së fundi u përfol shumë në media e në publik.

Ishte kanagjegji dhe dasma e saj që e bënë shumë të komentuar.

Ajo nuk ka munguar me postime as pas dasmës si me imazhe nga dita më e lumtur e jetës së saj ashtu edhe të jetës së përditshme.

Sot, ajo ka publikuar një foto ku shihet me një veshje të kombinuar me atë tradicionale nusërie dhe me këtë moderne e që po duket shumë interesante.