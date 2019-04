Në mediat rozë e rrjetet sociale u komentua tej mase kurorëzimi i dashurisë së Gresa Behlulit me biznesmenin nga Prishtina.

Këngëtarja pati festë të gjatë, të cilën e nisi njëherë me kanagjegj, ndërsa me pas e finalizoi me një dasmë në një hotel luksoz me familjarë e miq të zgjedhur, ndër ta edhe emra e personalitete të njohura të vendit.

Gresa megjithatë pati dy vello, njërën e veshi në kanagjegj, ndërsa atë përralloren në dasmë.