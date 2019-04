“Mirë se t’gjeta moj Kosovë”, është kënga më e re nga Gold AG.

Arian Agushi i njohur si Gold AG dje ka publikuar projektin e ri muzikor “Mirë se t’gjeta moj Kosovë”.

Dhe tani, Gold AG falënderon fansat për komentet pozitive që ia dhanë pas publikimit të këtij projekti.

“Mirmëngjesi SHQIPTARI 🇦🇱 Ju falemnderit për komentet e shumta për këngën e re , në këtë vit në 20 vjetor nuk do të ndalemi me kaq me lejen e Zotit ☝🏼 JU PËRSHËNDES PREJ ZEMRE ❤️”, shkruan Ariani në Instagram.

Theksojmë se , Gold AG ka sjell një mori projektesh dedikuar dëshmorëve të kombit. /Lajmi.net/