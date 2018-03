Gjuriq tregon se si hyri në Kosovë: Do të hyj prapë

Drejtori i të ashtuquajturës Zyre për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, ka thënë se pretendimet e autoriteteve në Prishtinë për shkaqet e arrestimit, janë vetëm arsyetime.

Ai tha se e ka për detyrë zyrtare të merret me popullin serb në Kosovë, andaj askush nuk mund të e ndalë të shkoj atje.

“Unë e Selakovic ishim për të kryer detyrat, për të folur me serbët për. Edhe tani ju them, përsëri do të shkoj gjithmonë, gjithmonë do të shkoj atje”, ka thënë Djuric.

“Unë kam hyrë atje më veturë, sipas rregullave me dhe dokumenteve përkatëse. Kam lajmëruar ardhjen mbi 72 orë më herët”, ka shtuar ai.

Të gjithë përfaqësuesit serbë morën mesazhin se e qartë se në Kosovë askush dhe asnjëherë nuk do të mund të bëjë Ollujën dhe Pljesakun e ri.