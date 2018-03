Gjimnazistet kapen për flokësh poshtë pallatit në Tiranë

Dhuna mes adoleshentëve nuk është problem vetëm tek të rinjtë meshkuj por edhe tek femrat.

Ky fenomen i vajzave të mitura që zihen për shkaqe nga më banalet është përhapur shumë vitet e fundit, duke u bërë një problem për të ardhmen e këtij brezi.

Një rast i tillë ka ndodhur edhe ditën e sotme me disa vajza të gjimnazit Andon Zako Çajupi, në kryeqytet.

Tre prej tyre kanë dalë që nga rruga “Kongresi i Manastirit” dhe kanë pritur vajzat e tjera të hyjnë në një prej rrugicave që të nxjerr tek “Xhamlliku”.

Me të ardhur dy vajzat e tjera, ato janë përleshur duke u kapur e tërhequr për flokësh.

Në videon e dërguar pranë redaksisë së JOQ.al shihen vajzat që bëjnë sherrin, ndërsa shokët e tyre përpiqen t’i ndajnë.

Djali që ka dërguar videon shkruan:

“Gocat e Çajupit duke prit grupin tjeter qe te dilnin nga shkolla. U takuan tek xhamlliku. Grupi i pare qe kishin bere priten i moren me te mira që të futeshin brenda në lagje.Tani jan shumica ne rajonin numer 4. Me sa degjova me nji cun ishin shajt me perpara ne telefon.”

Nuk dihet shkaku i zënkës që ka degjeneruar në dhunë mes të miturave, por skena nuk ka qenë aspak e hijshme. Skena të tilla përsëriten gjithnjë e më shumë duke ngritur seriozisht shqetësimin për brezin që po rritet.