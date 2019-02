Një ndjenjë e veçantë që nuk përshkruhet me fjalë.

Të bëhesh prind për ata që e kanë provuar është ndjenja më e bukur në botë.

Këtë ndjesi kaq të bukur po e provojnë për herë të parë edhe Elita me Gjikon.

Dje, Elita solli në jetë një djalë, të cilin e kanë pagëzuar me emrin Zëri.

Sot babi Gjiko ka publikuar dy foto vërtet të bukura, njëra me djalin dhe Elitën dhe tjetra vetëm Zëri duke fjetur.

Reperi nuk i kursen fjalët e bukura për vogëlushin e tij:

“Mirë se erdhe biri im Zëri Gjikolli.

Në momentin që na kape gishtin me dorën tënde të vogël na more zemrat rob për tër jetën mua dhe mamit tënd e cila të mbajti 9 muaj dhe u kujdes për çdo detaj që ti ta kishe sa më të lehtë në barkun e saj, me të cilën mburrem dhe jam krenar që është gruja jeme. Babi ju don shumë dhe do jetë gjithmonë pranë jush në çdo moment.

Të dua shumë”,-shkruan Gjiko në postimin e tij.