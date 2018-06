Do të zhvillohet ndeshja e parë në Kampionatin Botëror në kuadër të Grupit F

Kombëtarja e Gjermanisë do të përballet me atë të Meksikës në një ndeshjes që pritet të jetë e zjarrtë.

Gjermanët në këtë takim hyjnë si favoritë, por meksikanët shpesh herë kanë ditur të jenë të papërshtatshëm për ekipet e mëdha.

Trajneri Joachim Low ka vendosur 11 futbollistët më të mirë në fushë nga minuta e parë, përveç mbrojtësit të majtë Jonas Hector që ka pësuar një lëndim.

Ndërkohë Meksika ka lënë pas problemet e brendshme që kishin dhe janë të motivuar për të marrë një rezultat pozitiv përballë kampionëve në fuqi të Botës.

Formacionet zyrtare:

Gjermania: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler, Werner.

Meksika: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Lozano, Guadrado, Herrera,Vela, Chicarito.

TEAM NEWS 📋 Here's how we line up for our #WorldCup opener 🇩🇪🇲🇽#DieMannschaft #ZSMMN #GERMEX pic.twitter.com/2m7PpIuNWn

— Germany (@DFB_Team_EN) June 17, 2018