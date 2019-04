Albërie Hadërgjonaj është mjaft e dashur për publikun.

Këngëtarja shqiptare, Albërie Hadërgjonaj së fundmi ka paralajmëruar gjëra të mëdha.

Me anë të një postimi të ndarë me ndjekësit në Instagram, Hadërgjonaj bën të ditur se së shpejti vjen me projekte të reja dhe me një turne nëpër Europë.

“Këngë të reja së shpejti, së shpejti turneu nëpër Europë”, ka shkruar ajo.

Ajo po vazhdon të jetë e pëlqyer nga publiku dhe t’i kushtojë kujdes të veçantë formave trupore. /Lajmi.net/