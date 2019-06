“Sonte” bashkëpunimi i Luana Vjollcës me Danin ka rezultuar në një sukses të vërtetë dhe këngëtarja nuk ka ndërmend të ndalet.

Luana ka treguar sot se ka marrë ftesë për një bashkëpunim dhe mesa duket ka pranuar menjëherë pasi në postim shfaqet duke inçizuar.

“Sot mora ftesën për një bashkëpunim i cili vjen shumë, shumë, shumë shpejt dhe mua më pëlqen shumë”, shkruan Luana.

Këngëtarja ka preferuar t’i lërë sërish kurioz fansat duke mos e zbuluar emrin e këngëtarit ose këngëtares me të cilën do bashkëpunojë dhe i pyet: “E gjeni dot me kë?”.