Fansat e Rihannës u tronditën kur zbuluan se gjatë gjithë këtyre viteve e kishin shqiptuar gabimisht emrin e saj.

Shqiptimin e emrit të vërtetë, 31-vjeçarja e bëri të ditur së fundmi përmes një video për sektin britanik të revistës “Vogue”, shkruan DailyMail.

Këngëtarja e hitit “Umbrella”, shkaktoi trazira në Twitter kur ajo foli në një video të publikuar nga dyqani i saj i të brendshmëve “Fenty” në Paris, të enjten.

First look at @Rihanna's Fenty collection at her pop-up in Paris: https://t.co/KU0Uqg8Vlt pic.twitter.com/dseHhqadQu

— British Vogue (@BritishVogue) May 23, 2019