Qyteti i cili pësoi humbje të mëdha në njerëz gjatë vitit 98-99 në Kosovë është Gjakova, shkruan “InfoKosova”.

Që nga ajo kohë e luftës së Kosovës, akoma ka njerëz të cilët janë të zhdukur dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre.

Kosova në përgjithësi ka dhënë shumë djemë e vasha për lirinë e saj, e njëri nga qytetet e saj është edhe Gjakova që ka dhënë mjaftë për liri.

Tash në paqe, Gjakova ka vendos që t’i nderoj të gjithë të rënët dhe të zhdukurit e kësaj komune dhe atë pikërisht nesër me 22 Prill 2019 duke mbjell nga një fidane (pemë) për secilin të zhdukur dhe të rënë të kësaj komune.

Pra, Gjakova ka vendos që nga nesër t’i mbjell këto pemë nëpër territorin e saj dhe më pas kjo nismë do të mbaroj me 5 Qershor 2019.

Milot Roka i kontaktuar nga “InfoKosova”, na tregoi rreth kësaj nisme të cilën e ka marrë komuna e Gjakovës. Njëherit Miloti është edhe ideator i këtij projekti po ashtu ai është zyrtar nga komuna e Gjakovës në sektorin e menaxhimit të mbeturinave.

Ai tha se fidanet do të mbillen në Gjakovë dhe më pas do të vazhdojnë të mbillen edhe në Reka e keqe, Reka e mirë, Dushkajë, Has e pothuajse në tërë Gjakoven me rrethinë.

Gjithsej sipas Rokas janë 1400 fidane që do të shërbejnë për t’u mbjellur dhe të cilat do të mbajnë emrat e të gjithë atyre që ranë për liri dhe të të gjithë të zhdukurve të kësaj pjese të Kosovës.

E në një kërkim që i bëmë dhe faqes zyrtare në Facebook të komunës së Gjakovës, aty ishte edhe ky njoftim që do e shihni më poshtë, ku zyrtarë të komunës bënin thirrje që nesër me 22.04.2019 të tubohen të gjithë në Çabrat në ora 11:00 për të vazhduar me mbjelljen e fidaneve./Kamil Sopi/InfoKosova/

Ja postimi i plotë i komunës së Gjakovës:

“Dedikuar gjithë atyre që dhanë jetën për Gjakovën ❣️

Ditën Ndërkombëtare të Tokës🌏, datë 22 Prill, Gjakova do t‘iu dedikoj gjithë atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit, atyre që besuan se Kosova mund të bëhet shtet një ditë🇽🇰

Për nder të të gjithë Dëshmorëve, Martirëve dhe të Zhdukurve të komunës sonë, ne si insitucion së bashku me të gjithë familjarët e të rënëve do të mbjellim fidane. Secili prej tyre do të mbart emrin përkatës, andaj ftojmë familjarët e dëshmorëve, martirëve dhe të zhdukurve të qytetit që të jenë të pranishëm në varrezat e Martirëve në Çabrat me datë 22 Prill nga ora 11:00.

Gjakova ka një trung të fortë degët e së cilës ia prenë padrejtësisht!

Shënim me rëndësi: Mbjellet e fidaneve do të zhvillohen nëpër të gjitha rajonet e komunës së Gjakovës në data të caktuara deri më 5 Qershor 2019.”.