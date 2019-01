Manchester United nuk po di të ndalet së fituari nën drejtimin e trajnerit të ri, Solskjaer.

”Djajtë e kuq” mundën mbrëmjen e djeshme 3-1 Arsenalin në Kupën e Anglisë.

Titullar për “topçinjtë” ishte edhe mesfushori shqiptar, Granit Xhaka të cilin në një moment të ndeshjes e tradhëtuan nervat.

Kolasinac po debatonte ashpër me Rashford, por në atë moment vjen Granit Xhaka dhe i jep një të shtyrë fortë sulmuesit.

Ky veprim vetëm sa ndezi sherrin sepse Lingard vjen me shpejtësi dhe i del në mbrojtje shokut të tij. Gjithcka u mbyll me ndërhyrjen e arbitrit.

Lingard RUNNING in to protect his son from being bullied pic.twitter.com/ChC22XYSFw

— Luke (@PeakPogba) January 25, 2019