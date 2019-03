Një këngëtare e kompletuar dhe madje shumë e populluar për shumë vite radhazi, kjo është Gili.

Edhe pse për të nuk ka qenë e vështirë të korrë suksese, pasi që krahë të djathtë për muzikën e saj e ka pasur çdo herë bashkëshortin Ilir Beranin.

Gili ka një karrierë shumë të bujshme në estradën tonë. Këtë e dëshmon prezenca e saj shumë vjeçare në tregun muzikor.

E, sigurisht që me zërin e saj të fuqishëm sonte nuk do të mungojë atmosfera festive që do ti dhurojë shqipfolësve në Bruksel./Kosovarja/.