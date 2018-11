Getinjo është njëri nga reperët tanë të njohur i cili po ashtu ka edhe vëllanë reper, pra Mozzikun, shkruan “InfoKosova”.

Të dy kanë shumë këngë të mira të cilat janë pëlqyer dhe vazhdojnë të pëlqehen shumë.

Vëllezërit nga kjo punë që po e bëjnë po fitojnë bukur mirë, kjo vërehet nëpër postimet e tyre ku shihet se bëjnë jetë luksi.

Së fundmi është Getinjo ai i cili ka nda një foto me vëllanë e tij Mozzikun ku e shoqëron me këto fjalë: “Mu edhe Zikin nuk na prishin PARET as KURVAT as FAMA eh as PAZARET!”.

Dhe krejt kjo është një gjë shumë normale, pra vëllezërit nuk bën që të prishën për këto gjëra kalimtare apo jo?/InfoKosova/