Genta Ismajli bashkon forcat me Baboo Darabukat

Shumë shpejtë Genta Ismajli dhe Baboo Darabukat do të sjellin bashkëpunimin e tyre.

Burime të Gazetës Express kanë treguar se dyshja shumë shpejtë do të vijnë me një këngë ritmike e cila do të lansohet para sezonës së verës.

Të kujtojmë se Baboo Darabukat para pak ditësh sollën projektin e tyre me të ri ‘ Se dashni pa ty nuk ka’ këngë kjo që po pëlqehet nga publiku.