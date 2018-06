Gjatë një intervistimi të drejtpërdrejt në programin e mëngjesit në BBC, ka ndodhur një “dramë” që është filmuar nga kamerat.

Derisa gazetarja Carol Kirkwood po bisedonte me fotografin Criss Kahkam para liqenit Windrush, mbrapa tyre një burrë e shtynë një tjetër në ujë.

Për fat të mirë askush nuk është lënduar, ndërsa aktorët kryesor të kësaj ngjarje janë dy miq.

Ndërkaq, nuk dihen arsyet e këtij “incidenti” që u bë viral, dhe pamjet u shikuan nga miliona persona nga e mbarë bota.

