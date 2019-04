Familja Kardashian janë gati për të nisur sezonin e ri të “Keeping Up With Karashian”.

Kim Kardashian ka ndarë me ndjekësit një imazh përmes së cilit njoftojnë për sezonin e 16-të të “Keeping Up With Karashians”, shkruan lajmi.net.

Në fotografinë që kanë ndarë me ndjekësit, motrat Kardashian dukeshin për mrekulli, e në mes tyre qëndronte edhe Kris Jenner.

Të shrira në krevat pranë njëra tjetrës, ato dukeshin tejet tërheqëse në setin e ri fotografik.

Një imazh të ri e publikoi edhe Mario Dedivanovic, i cili njoftoi se grimin e Kimit e kishte bërë ai.