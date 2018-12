Reperi shqiptar Gashi së fundi ka bërë promovimin e albumit të tij të ri.

Gashi për promovimin e albumit kishte organizuar një ndejë, në të cilën i pranishëm ishte edhe ish-presidenti amerikan, Bill Clinton.

Reperi ka publikuar projektin e tij “No Face No Case” me videoklip, të cilin e sjell në duet me reperin anglez Giggs.

Për ndryshe, një projekt tjetër që do të jetë pjesë e albumit të ri të tij. përveç këtij që e solli në duet me Giggs, është edhe bashkëpunimi me Ledri Vulën.

Më poshtë mund ta dëgjoni këngën më të re nga Gashi dhe Giggs. /Lajmi.net/