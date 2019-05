Për fansat e GOT që ndihen keq për përfundimin e serialit ka një lajm të mirë.

Sipas “Sun”, kanë nisur xhirimet e “Bloodmoon”, prequel-i i ambientuar 5 mijë vite para ngjarjeve të atij origjinal.

Seriali i ri televiziv do të jetë i pari i disa spinoff-ëve dedikuar “Game of Thrones”, por nuk do të ketë protagonistë asnjë prej personazheve të njohur deri tani.

Nuk do të jenë Stark, Lannister e Targaryen.

Seriali i ri do të tregojë për rënien e botës nga Era e Heronjve në orët më të errëta.

Do të përqendrohet mbi Fëmijët e Pyllit dhe mbi lindjen e Mbretit të Natës.

Do të njihen sekretet e errëta të historisë së Westeros dhe të origjinës së tyre.