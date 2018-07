Samsung Galaxy S10 Plus nuk do të dalë deri në vitin e ardhshëm, por kurrë nuk është shumë herët për një thashetheme të mirë, apo jo? Rrjedha e fundit, siç raportohet nga uebfaqja koreane The Bell, thotë se telefoni i ardhshëm ekskluziv mund të përmbajë deri në pesë kamera në trupin e saj.

Pas raporteve të mëparshme se Samsung Galaxy S10 mund të vijë në tre modele, me pasuesin e lartë Galaxy S9 Plus që thuhet të përfshijë një kamerë të pasme me tre lente, tani besohet se në pjesën e përparme të pajisjes do të shfaqet një konfigurim me dy kamera.

Nuk do të ishte telefoni i parë i Samsung që do të mburrej me një aparat fotografik me lente të dyfishtë – Galaxy A8 i fundit gjithashtu paraqiti dy kamera në pjesën e përparme të saj, duke u lejuar përdoruesve të përdorin efekte bokeh në sfond në portretet e tyre selfie.

Ndërsa zbatimi i veçantë është përdorur veçanërisht për qëllime fotografike, ndoshta kamera shtesë S10 Plus mund të përdoret për diçka tjetër?

Samsung ka kërkuar mënyra për të përmirësuar njohjen e fytyrës në telefonat e saj, në një përpjekje për t’i sjellë ato në standardin e teknologjisë së avancuar të Face ID të Apple – a mund të jetë ky aparat shtesë një hap drejt arritjes së kësaj?

Ka të ngjarë që nuk do të dimë me siguri deri në fillim të vitit të ardhshëm, megjithatë Galaxy S10 tashmë është informuar për disa përmirësime të mëdha, prandaj presim të dëgjojnë më shumë për atë që mund të jetë në dyqan gjatë muajve të ardhshëm.