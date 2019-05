Secila maturante synon që të duket sa më bukur dhe përzgjedhin me kujdes veshjet me të cilën do të paraqiten në këtë mbrëmje.

Por, këtij qëllimi si duket ia ka arritur me shumë sukses futbollistja kosovare, Bleona Zhabari.

Në një fustan të gjatë me ngjyrë të verdhë ajo kishte theksuar për mrekulli linjat e trupit teksa kishte kombinuar dukjen me grim dhe flokët e gjata.

Ajo padyshim ajo u duke mahnitëse në mbëmjen e maturës teksa ka shkëlqyer me paraqitjen./Indeksonline/