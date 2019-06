Ka një ëndërr që çdo vajzë do ta bëjë realitet (edhe modelet) është të visheni nv dasmën e tyre me fustanin e bardhë të nusërisë.

Ka shumë vajza që për shkak të rrethanave nuk kanë mundur të vishen me të bardha, të celerbrohen sipas zakonit apo të bëjnë një dasmë të madhe me shumë të ftuar.

Hygerta Sako nuk ka veshur fustan nusërie në dasmën e saj dhe kjo gjë i ka ngelur peng.

Sako u martua me Artur Aligjonin në vitin 2006 dhe u divorcuan në vitin 2012.

Që nga ajo kohë moderatorja i është përkushtuar tërsisht vajzës së saj, anës e cila sot është 13 vjeç dhe televizionit.

E ftuar këtë të shtunë në “Thumb” Hygerta u ka rrëfyer dy moderatoreve Aulona Musta dhe Fatma Haxhialiu se nëse në një të ardhme vendos të martohet do të bëjë dasmë dhe do të vishet me fustanin e nusërisë.

“Unë nuk kam bërë dasmë herën e parë kështu që e kam një peng.

Nuse jam veshur shumë herë por për dasmën time jo.

Një peng që nëse do vij dikush… do kisha dëshirë (të vishesha nuse).”- është shprehur Hygerta.

Por bashkë me dasmën në një të ardhme një nga dëshirat e gazetares do të ishte dhe një fëmijë.

“Motra dhe vëllai( për vajzën time) vjen kur t’i ke gjetur një që ta bësh.

Për momentin asgjë në horizont kështu që presim.

Unë gjithmonë kam dashur një fëmijë të dytë, të tretë por ashtu erdhën gjërat dhe fëmija i dytë nuk erdhi.

T’ja lëmë kohës, jo se kam hequr dorë.

Jam akoma në kohën biologjike.”,- tregoi Sako./Blitz.al/