Një valë e të nxehtit nga Afrika veriore pritet të shtrihet mbi rajonin tonë, që do të favorizojë mot të nxehtë dhe kryesisht me diell.

Por ky mot i nxehtë nuk pritet të zgjasë shumë, sepse nga Atlantiku verior fusha të presionit të ulët me masa të ftohta ajrore, do të depërtojnë në fillim të javës mbi vend, që do të sjellin sërish mot të freskët dhe me të reshura shiu.

21.07-22.07 – Mot i nxehtë dhe kryesisht me diell.

23.07 – Paradite mot kryesisht me diell. Pasdite vranësirat do të shtohen, e priten zhvillime të shtrëngatave me shi.

24.07 – Mot më i freskët, kryesisht i vranët dhe kohë pas kohe me reshje shiu, që vende-vende do të jenë më intensive. Pasdite mundësi edhe për bubullima.

25.07 – Mot kryesisht me vranësira dhe me shi. Pasdite priten edhe të shtrëngata të shpërndara me shi.

Në fundjavë temperaturat do të shënojnë ndjeshëm rritje mbi vlera mesatare, ndërsa në fillim të javës do të pësojnë rënie. Minimalet do të luhaten nga 14C deri në 16C, e maksimalet nga 31C deri në 33C, e ditën e martë do të zbresin deri në 22C.

Do të fryjë erë mesatarisht e fuqishme nga perëndimi-jugperëndimi 4-13m/s.