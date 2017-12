Fundjava me shi dhe borë, javën e ardhshme mot i butë

Në ditët e fundjavës na pret një mot i ndryshueshëm, ku një turbullirë nga veriu i kontinentit do të sjell përkohësisht masa të ftohta ajrore nga Arktiku, me reshje shiu dhe bore.

Të shtunën do të vazhdoj të mbajë mot i butë, por vransirat do të shtohen, e në orët e pasdites dhe mbrëmjes do të ketë reshje të dobëta shiu dhe bore.

Më vonë me depërtimin e masave të ftohta, këto të reshura do të shndërrohen në borë, që pritet të vazhdojnë edhe pas mesnate dhe mëngjesin e ditës së diel, kur parashihet të pushojnë.

Të dielen do të mbajë mot i ftohtë dhe pjesërisht i vranët, ndërsa në mbrëmje me kthjellime.

Në fillim të javës së ardhshme, fusha anticiklonike me masa më të ngrohta ajrore nga Mesdheu do të depërtojnë mbi rajon, që do të kushtëzojnë mot më të butë, me vransira dhe intervale me diell.

Vende-vende nuk përjashtohen mundësi për riga lokale shiu.

Temperaturat e ajrit në fundjavë do të pësojnë rënie me minimale nga +1C në -5C, ndërsa maksimalet do të zbresin nga 10C në 2C.

Javën e ardhshme maksimalet do të rriten në 11C deri 12C, e ato minimale nga -2C deri në +4C.

Era do të fryejë drejtimesh të ndryshume mesatarisht e fuqishme 6-13m/s.

Të shtunën shtypja atmosferike do të pësojë rënie të theksuar nën vlera normale, e më pas do të rritet.