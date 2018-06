Kombëtarja e Francës ka fituar ndaj asaj të Perusë me rezultat minimal 1-0 në ndeshjen e dytë të vlefshme për grupet e Kupës së Botës “Rusia 2018”

Skuadra kombëtare e drejtuar nga Didier Deschamps ka marr edhe fitoren e dytë në Grupin C, duke mposhtur me vështirësi Perunë dhe duke siguruar tashmë kalimin tutje me gjashtë pikë të mbledhura.

Pjesa e parë e ndeshjes i takoi për një nuancë francezëve, të cilët arritën të gjejnë edhe golin e epërsisë.

Pas disa rasteve të krijuara nga Antoine Griezmann dhe Olivier Giroud që nuk gjetën cakun, ishte Kylian Mbappe, i cili në minutën e 34-të shënoi për 1-0 dhe dërgoi ekipin e tij në pushim me epërsi.

Me këtë gol Mbappe bëhet lojtari më i ri francez që shënon me një kampionat botëror, pasi tani ka ende 19 vjet.

Rekordi mbahej nga ish-sulmuesi David Trezeguet, i cili si 20-vjeçar kishte shënuar në botërorin “Franca 1998”.

Mbappe momentalisht ka 19 vjet e 183 ditë, ndërsa Trezeguet kur shënoi i kishte saktësisht 20 vjet e 246 ditë.

19 – Kylian Mbappe (19 years & 6 months) is the youngest France 🇫🇷 player ever to score in a major tournament 🏆 (World Cup + EURO). Speechless.

#WorldCup#FRAPER pic.twitter.com/XqteY8tEM6 — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2018

Në pjesën e dytë, ishte Peruja që mori menaxhimin e lojës duke rrezikuar disa herë për të gjetur golin e barazimit.

Megjithatë, edhe përkundër rasteve të krijuara nga Pedro Jesus Aquino Sanchez (50′), Luis Advincula (68′) dhe Pablo Guerrero (86′) nuk arritën të gjejnë rrugën e rrjetës.

Kështu, pas 90 minutave lojë Franca arrin të fitojë minimalisht dhe të sigurojë kalimin tutje në Kupë e Botës, ndërsa Peru nuk ka asnjë shans pasi ka humbur tashmë dy ndeshjet.

Momentalisht Franca ka gjashtë pikë në Grupin C, ndërsa pas tyre vijnë Danimarka me katër pikë dhe Australia me një pikë.