Disa persona kanë gishta të gjatë e të tjerët të shkurtër, ndër këta gishtat të gjatë e të hollë bien më shumë në sy dhe janë më estetikë.

Sipas disa studiuesve, format e gishtërinjve, kanë kuptime të veçanta mbi personalitetin tuaj.

Forma A

Kur nuk je i/e lumtur qëndron në vetmi pasi mendon se sa më shumë të qëndrosh vetëm, aq më shpejt do e marrësh veten.

Ti je një person emocional dhe mund të bashkëpunosh vetëm me dikë që të duket mik/mikeshë i/e mirë. Ti je personi i duhur që mbron të drejtën, urren gënjeshtrat, hipokrizinë dhe dinakërinë. Kur e humb interesin për dikë, i flet shumë ftohtë.

Ndërsa për dashurinë e jetës, arrin të kontrollosh ndjenjat. Je person me mendje të çiltër, të pëlqen të ndihmosh të tjerët edhe nëse nuk janë njerëzit me të cilën do të shoqërohesh. Ti buzëqesh shpesh, pak humor të bën të qeshësh si asnjeri tjetër.

Forma B

Ti nuk e ke zakon të krijosh shumë shoqëri. Nëse të pëlqen dikush, i dedikohesh atij personi pasi e dashuron me gjithë shpirt.

Ti je shumë person i ndjeshëm, nuk të pëlqen të argumentosh. Pasi e vendos se çfarë dëshiron të bësh, vazhdon derisa të arrish rezultate.

Keni gjithmonë frikë se mund të lëndohesh, thua gjithmonë se nuk je vetëm, por thellë ndihesh shumë i/e vetmuar.

Forma C

Njerëzit që të trajtojnë mirë do të mbeten gjithmonë në zemrën tënde.

Gjatë mosmarrëveshjeve, ti bën një debat të fortë, por më pas i mbështet të gjithë.

Ti je shumë i/e duruar. Gjëja që urren më shumë janë intrigat.

Je aq person i mirë sa edhe nëse lëndohesh shumë nga dikush dhe më pas të kërkon falje, je gati të thuash: “Nuk ka problem!”