Revista e njohur amerikane Forbes vlerëson se Kosova mund t’i tronditë Kombëtaret e mëdha në kualifikime për Kampionatin Evropian të vitit 2020.

Kosova do të luajë në Grupin A me Kombëtare me nam si Anglia, Republika e Çekisë, Bullgaria dhe Mali i Zi.

Verdhekaltrit e nisin fushatën kualifikuese të hënën më 25 mars kundër Bullgarisë, në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet.

Forbes shkruan se derisa kundërshtarët e Kosovës mund të jenë të ranguara më mirë në FIFA, Kosova nuk ua ka frikën dhe synon të shkaktojë befasi të madhe.

E revista amerikane thotë se Bullgaria udhëtoj drejt Prishtinës me ankth.

“Kosova vuajti në kualifikime për Kampionatin Botëror 2018, por lulëzoi në Ligën e Kombeve.

Republika e Çekisë, Bullgaria dhe Mali i Zi janë një hap më lartë se Kosova në Ligën e Kombeve, por jo një hap aq i madh sa Kosova t’ia ketë frikën.

Në fakt, është e kundërta: Dardanët do ta shfrytëzojnë rastin për të shkaktuar tronditje.

Ylli i tyre, anësori i Werder Bremenit, Milot Rashica, i ka shënuar shtatë gola në 9 ndeshje në Bundesligë më 2019 dhe do të kërkojë ta sjellë këtë formë edhe në ekipin kombëtar.

Bullgaria do të udhëtojë drejt Prishtinës të hënën mbrëma në ankth”, shkruan Forbes. /Gazeta Express/