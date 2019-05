Është njëra ndër këngëtaret më të pëlqyera të muzikës popullore.

Me zërin e saj të mrekullueshëm ka realizuar projekte muzikore të cilat vazhdojnë të dëgjohen e pëlqehen shumë.

Flora Gashi po ashtu është një zë i kërkuar në ahengje të ndryshme familjare.

Këngëtarja herë pas here ndanë me publikun momente nga jeta private me familjen e saj.

Kësaj radhe ajo ka ndarë një shkrim emocionues për babain e saj.

Me rastin e ditëlindjes Flora ka shkruar disa vargje, përmes të cilave kujton sakrificat e babait, duke e falenderuar për gjithqka që ai ka bërë për familje.

Ndryshe , ajo është e martuar dhe ka një djalë e dy vajza./Kosovarja/