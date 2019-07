Flitet kohë pas kohe për një ndarje të mundshme të Robertit dhe Norës, por për të qartësuar çdo gjë flet më ne fund Roberti.

Kohëve të fundit ka pasur zëra se këngëtarët Robert Berisha e Nora Istrefi janë ndarë, shkruan lajmi.net.

Lidhur me këtë çështje Nora Istrefi ka folur në emisionin ‘Mirage’ ku edhe e tha të vërtetën lidhur me gjithë këtë muhabet që po qarkullon së fundmi në media e publik.

Mirëpo nuk ka munguar edhe përgjigja e Robertit i cili gjatë një interviste për “Wake Up” ka treguar po ashtu nëse këngën ‘S’të njoh’ ia ka dedikuar Norës.

“Ne këngëtarët e muzikës popullore nuk i shkruajmë këngët për vete.

Asnjë këngë deri tani nuk ia kam kushtuar vetes apo dikujt.Çfarë do që të ndodhë, Nora do mbetet nëna e vajzës sime dhe do e njoh gjithë jetën.

S’besoj që do nxjerr ndonjë këngë të tillë”, ishte përgjigja e prerë e Robertit./Lajmi.net/