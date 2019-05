Alban Skënderaj dhe Miriam Cani në shumë vite bashkë, madje janë bërë dhe prindër të vogëlushes Ameli.

Por me sa duket të gjithë akën një ‘merak’ që lidhet me dasmën e çiftit. Lidhur me këtë temë, mbrëmjen e djeshme në emisionin “Soiree”, gazetari Eraldo Rexho e ka ngacmuar Miriamin duke e pyetur se kur do të martohen.

“Do të vijë edhe ajo së shpejti. Mos u shqetëso!”, është përgjigjur Miriami, duke lënë të kuptohet se ceremonia nuk është jashtë vëmendjes së tyre, por sërish nuk ka zbuluar afat.