Flaka Krelani ka pranuar një urim shumë të veçantë.

Flaka Krelani me rastin e ditëlindjes mori një urim shumë të veçantë, e që ishte befasi nga motra e saj.

Anëtarët e akademisë “La Masia” në Barcelonë, e kanë uruar Flakën përmes një vidoje, të cilën ajo nuk hezitoi ta publikonte në Instagram.

“Kur e ki motren e forte befasohesh me urimin me t’vecante nga akademia me e vecante, faleminderit motra e madhe”, ka shkruar Flaka.

Kujtojmë se “La Masia” është ndër shkollat e futbollit më të njohura në botë. /Lajmi.net/