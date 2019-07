Kohëve të fundit shihen shpesh në shoqëri të njëra tjetrës edhe pse më parë nuk I kemi parë sa tani kaq të afërta, shkruan “InfoKosova”.

Ana javë më parë solli projektin më të ri me motrën, kënga titullohet “Papa”, e nga bashkëpunimet që Ana dhe Arta kanë patur brenda kësaj kënge, Fjolla me këngën e re po bashkpunon po me ata njerëz.

Kjo si duket I ka lidh dhe më shumë dy këngëtaret, por Fjolla ka zemrën e madhe dhe rrethi shoqëror është i madh.

Me njërin nga 4 e saj të ngusht fotografin Klevin Halilin edhe Anën e ka njoftuar dhe kanë shkrepur një foto krahë njëri tjetrit./InfoKosova/.