Fituesja e lotarisë i ofron para klubit skocez që ta përjashtojë lojtarin

Jane Park, njihet në Britaninë e Madhe për lotarinë e fituar vite më parë dhe për skandalet e njëpasnjëshme.

Gjithçka niset me një postim të thjeshtë në Twitter, si një tifoze e skuadrës Hibernian.

Jane Park njihet në Britaninë e Madhe ku para vite fitoi një lotari prej 1 milion funte.

Në ditët e fundit ajo është rikthye sërish në qendër të vëmendjes, pasi bëri një postim në rrjetin social Twitter mbi skuadrën e Hibernian, apo më saktë, në lidhje me futbollistin Steven Whittatker.

“Hibernian, sa para duhen për të larguar Whittaker? Mund të paguaj unë?”, kishte shkuar ajo.

How much for Whittaker to retire. Can I pay???? @HibsOfficial !!!!!!!

